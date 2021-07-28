ضبط قائد مركبة ترك «المقود» أثناء سيره على الطريق بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي بمنطقة القصيم، ضبط قائد مركبة ترك مقود سيارته أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ حيث وثق مخالفته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة القصيم يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تارك مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر».

وأضاف: «وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

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