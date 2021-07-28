شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخصين خالفا التعليمات المرورية بالقصيم وحائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة المرور بمنطقة القصيم عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، تاركًا مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، موضحة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه.

كما أعلنت شرطة المرور بمنطقة حائل ضبط قائد المركبة، الذي قام بممارسة التفحيط بحي الشفا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية أيضا، وذلك لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور.