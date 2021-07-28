شكرا لمتابعة خبر عن فهد الجبيري: طالبو الوظائف مؤهلاتهم أعلى من الذي يجري المقابلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه رسام الكاريكاتير فهد الجبيري، رسالة إلى الأشخاص الذين يجرون المقابلات الشخصية مع المتقدمين للوظائف.

واستنكر الجبيري سوء تعامل البعض مع طالب الوظيفة، قائلا: "لاحظت في هذه الفترة تزايد الأمراض النفسية عند من يجرون المقابلات الشخصية لطالبي الوظائف".

وتابع: "تجدهم يتفننون في استفزاز الشخص من أجل الرفض"، مضيفا: "بعض طالبي الوظائف مؤهلاتهم أفضل بكثير من الشخص الذي يجري معهم المقابلة".

واختتم الجبيري رسالته قائلا: "الخلاصة يا من تجري المقابلات أمراضك ابعدها أثناء المقابلة".