شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها والعنف الأسري يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

تفاعل مركز العنف الأسري مع واقعة تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير في أبها التي أثارت موجة من الغضب والاستياء بين متداولي المقطع.

وقال مركز العنف الأسري:"نحن متواجدون لخدمتكم، نرجو منك التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه مواطنون وسما بعنوان "متحرش أبها" الذي تصدر ترند "تويتر"، حيث انهالت عليه التعليقات الغاضبة جراء تحرش شاب بفتاة داخل مول شهير.

وظهر في الفيديو، الشاب يطارد الفتاة في كافة أرجاء المول؛ حيث تلفظ عليها، كما وثقت الفتاة لحظة هروب المتحرش بعد رفعها الجوال في وجهه لتصويره، حيث توعدته بنشر الفيديو للقبض عليه كي يكون عبرة لغيره.