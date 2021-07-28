6 مدن لفحص ما قبل الزواج بمراكز خاصة

ارتفع عدد المراكز الحكومية والخاصة المعتمدة لإجراء فحوصات ما قبل الزواج في المملكة إلى 160 مركزاً، وذلك بعد اعتماد وزارة الصحة 29 مركزا طبيا ومختبراً من منشآت القطاع الخاص في 6 مدن (الرياض، جدة، الخبر، بريدة، عنيزة، جيزان)، لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج، تضاف إلى 131 مركزا حكوميا قائما في مختلف مناطق المملكة.

دون موعد

وكانت الوزارة أعلنت مؤخرا إتاحة إجراء الفحص في منشآت القطاع مع إمكانية إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة، وسيتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًّا، وإصدار شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة تصل فور صدور نتائج الفحص، كما نوهت أنه يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.

ما هو الفحص الطبي قبل الزواج؟

هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي B الالتهاب الكبد الفيروسي C، نقص المناعة المكتسب «الإيدز» وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل، وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

أهداف برنامج الفحص الطبي

الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية (التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب «الإيدز»).

نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل

تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم

تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها

التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع

مراكز ومختبرات القطاع الخاص

01 باقدو والدكتور عرفان العام: جدة

02 الدكتور سمير عباس: جدة

03 البرج للمختبرات الطبية: جدة

04 الشبكة الشاملة للرعاية الطبية: جدة

05 مختبر الفارابي الطبي: جدة

06 مختبر الدقة العالية للتحاليل الطبية: جدة

07 الدكتور سليمان فقيه: جدة

08 الدكتور سليمان الحبيب: الخبر

09 الرعاية التخصصية: الخبر

10 المانع العام: الخبر

11 مختبر الخلية المتقدمة: الرياض

12 مختبر دلتا: الرياض

13 مختبر الفارابي الطبي – المرسلات: الرياض

14 مختبرات ألفا الطبية: الرياض

15 مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية: الرياض

16 الدكتور سليمان الحبيب – العليا: الرياض

17 الحياة الطبي: الرياض

18 الدكتور سليمان الحبيب – التخصصي: الرياض

19 المركز التخصصي الطبي: الرياض

20 دلة: الرياض

21 الدكتور سليمان الحبيب – السويدي: الرياض

22 الدكتور سليمان الحبيب – الريان: الرياض

23 الحمادي فرع السويدي: الرياض

24 الحمادي فرع النزهة: الرياض

25 الحياة الوطني: عنيزة

26 الدكتور سليمان الحبيب: بريدة

27 البرج للمختبرات الطبية: جيزان

28 الحياة الوطني: جيزان

29 العميس: جيزان