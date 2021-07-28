شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات القيادة إلى «عمران خان» والرئيس الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- إلى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، فيما حمله د. علوي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية

هنأ رئيس باكستان، خلال استقباله سمو وزير الخارجية في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد أمس، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتطرق إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جهة أخرى استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان في مكتبه بمقر الرئاسة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أمس، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس الوزراء ولحكومة وشعب باكستان الشقيقة، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وهنأ رئيس وزراء باكستان، خلال الاستقبال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بنجاح موسم حج هذا العام 1442هـ، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، منوهًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة خلال موسم الحج للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وذلك من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الفاعلة، وتكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف فرص الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، بما يحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبالين وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.