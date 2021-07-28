شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 64 طن طماطم فاسدة قبل توزيعها بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة الشرقية أمس، 64 طن طماطم تظهر عليها علامات التلف، وجرت مصادرتها وإتلافها قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وتم تحرير المخالفات بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكدت الأمانة أن جولات المراقبين الصحيين بالإدارة العامة لشؤون الأسواق تهدف للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، مبينة أنها رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضافت أن الجولات التفتيشية تأتي استمرارًا لجهود الأمانة في إحكام الرقابة على جميع الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.

كما أكدت أمانة المنطقة الشرقية مواصلة الفرق الرقابية جولاتها للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر التواصل مع مركز البلاغات «940».