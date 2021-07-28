شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 6 أطنان أسماك مجهولة وتفتيش 435 مركب صيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، عن إتلاف 5 أطنان و935.88 كجم من الأسماك الفاسدة ومجهولة المصدر، ومصادرة 347 من أدوات التقطيع والتجهيز، و7514 قطعة شبك نايلون، خلال النصف الأول من 2021م.

وقال إنه جرى تنفيذ 14 جولة تفتيشية على 17 منفذ بيع جملة وتجزئة وثلاجات تخزين، شملت عملية واحدة في شهر فبراير على أسواق القطيف ووسط الدمام والخبر والجبيل، و2 في مارس شملت سوقي الجبيل ومحافظة الأحساء، و3 في أبريل على أسواق محافظة الأحساء والقطيف، وواحدة في مايو بسوق وسط الدمام، و7 عمليات في يونيو لأسواق الجبيل والقطيف ووسط الدمام والخبر وتاروت وسيهات ورأس تنورة.

وأوضح أن قوارب المراقبة البحرية في الساحل السعودي من الخليج العربي نفذت 103 جولات بحرية نتج عنها تفتيش 435 من مراكب الصيد الكبيرة والصغيرة.

وبين «المطيري» أنه جرى تحرير 22 مخالفة لاستخدام شباك النايلون أحادية الخيط ومتعددة الخيوط، و120 مخالفة وإنذارا بأسواق الأسماك.

وأضاف أن المخالفات شملت بيع منتجات بحرية ومستزرعة فاسدة أو مجهولة المصدر، أو محظور صيدها، إلى جانب إعادة تسييح أسماك مجمدة، وعرض الأسماك على الأرض مباشرة، وسوء نظافة بعض منافذ البيع، وسوء نظافة بعض العمالة، وعدم ارتداء قفازات أثناء تنظيف الأسماك، وتعرض أدوات التقطيع والتجهيز للتآكل والصدأ، والتلوث الخلطي، ومخالفة نشاط البيع، وعدم وجود البطاقة الصحية لبعض العمالة، وانتهاء البطاقة الصحية لبعض العمالة، وانتهاء رخص بعض منافذ البيع ومخالفة نشاط الترخيص البلدي.