شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف جولة رقابية لرفع الوعي الوقائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زارت بلدية محافظة القطيف خلال أسبوعين 3237 منشأة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت ومؤسسات تجارية لمخالفتها التدابير الوقائية والصحية.

وهدفت الجولات التي تمت خلال الفترة من 11 إلى 24 يوليو في نطاق 6 بلديات، إلى متابعة تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية، والتأكيد على ضرورة الامتثال للتعليمات، وزيادة الوعي ورفع مستوى الامتثال بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وشددت البلدية على تطبيق قرار التحصين كشرط لدخول المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية والتجارية وأسواق النفع العام، بدءًا من الأحد المقبل 1 أغسطس، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية حرصًا على الصحة العامة.

وأوضحت أن وكالة الخدمات ببلدية المحافظة عقدت اجتماعًا مع الطب الوقائي لمناقشة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية للسوق المركزي للأسماك خلال موسم الروبيان الذي يبدأ يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس.