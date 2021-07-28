شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق مطعم غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخمدت إدارة صحة البيئة ببلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الدفاع المدني، حريقًا، شبّ، أمس الأول، في أحد المطاعم. وأوضحت الإدارة أنه جرى إتلاف المواد الغذائية المتأثرة بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، مع التأكيد بعدم مزاولة النشاط إلا بعد إعادة تأهيل الموقع بالكامل.

وكانت البلدية قد أغلقت مطعمًا، وذلك لعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وافتقار الموقع لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما أغلقت إدارة الأسواق مشتلين زراعيين لاستغلالهما الطرقات والأرصفة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.