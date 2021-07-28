شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 جولة تغلق 3 منشآت بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1486 جولة رقابية، نتج عنها إغلاق 3 منشآت، وضبط 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة إنها تلقت 20 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، عبر مركز 940، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى متابعة تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.