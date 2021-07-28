شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتوفير بيئة صحية بـ «الموارد البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بقطاع التنمية الاجتماعية، مبادرة لاستكمال تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لمنسوبي ومنسوبات فرع الوزارة والفروع التابعة له والمستفيدين، وذلك في مقر فرع الوزارة، أمس الأول، بالتعاون مع شبكة الدمام الصحية، للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لمن لم يحصل عليها، وإعطاء الجرعة الثانية لمن لم يستكمل التطعيم بجرعتين.

وتأتي هذه المبادرة، حرصا من فرع الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية تراعي كافة الإجراءات الوقائية، وللمحافظة على صحة وسلامة كافة منسوبي فرع الوزارة، وتزامنا مع اقتراب موعد تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات، والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

وحث مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، كافة أفراد المجتمع بشكل عام ومنسوبي الفروع بشكل خاص، على ضرورة المبادرة بالحصول على اللقاح والتحصين من الفيروس، للوصول إلى المناعة المجتمعية