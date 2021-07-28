شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شروط للالتحاق بجامعة حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، حتى يوم الإثنين 23 ذي الحجة 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. محمد القحطاني، أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون إلكترونيًا عبر بوابة القبول الإلكترونية، وأن القبول في الجامعة وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعوديًا أو من أم سعودية، وحصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية؛ أي من عام 1438/1437هـ فما فوق للتقديم لجميع البرامج، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس، وألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة حفر الباطن، كما يجب على المتقدمين في المسار الصحي اجتياز الفحص الطبي.

وبيَّن أن القبول في الجامعة في برنامج السنة التحضيرية للتخصصات الصحية والهندسية للطلاب والطالبات وفق النسب «30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي»، أما بقية الكليات فسيتاح فيها القبول مباشرة، حيث تُحتسب النسب للمسار العلمي «30% ثانوي + 30% قدرات + 40% تحصيلي»، والمسار الإنساني والإداري للطلاب «50% ثانوي + 50% قدرات»، والطالبات «40% ثانوي + 30% قدرات + 30% تحصيلي».

ولفت إلى ضرورة استكمال المقبولين جميع إجراءات الترشيح إلكترونيًا، والموافقة على نماذج الإقرار والتعهدات، واستكمال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.