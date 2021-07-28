شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: منع السفر 3 سنوات لزائري الدول المحظورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة.

مخالفة صريحة

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيدـ19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فإن الوزارة تحذر من السفر إلى الدول التي تحظر التعليمات السفر إليها، ويعد ذلك مخالفة صريحة للتعليمات المعلنة. وبيّن المصدر أنه وردت معلومات عن سفر مواطنين إلى الدول المحظور السفر إليها، في مخالفة وتحايل صريح لما صدر عن الجهات الرسمية، ما سيعرّض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة «3» سنوات.

السلالة المتحورة

وأكدت «الداخلية» استمرار منع السفر، سواءً مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول المعلنة، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها، كما أهابت بالمواطنين توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

إذن مسبق

وكانت «الداخلية» أعلنت، في الثالث من يوليو الجاري، منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية. وقررت حينها منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا.