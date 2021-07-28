شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 14 ألف شجرة في 7 حدائق بعنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية عنيزة أعمالها بإنشاء عدد من الحدائق الجديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بمختلف الأحياء داخل المحافظة.

وأشار رئيس البلدية م. فارس القحطاني إلى إنشاء 5 حدائق جديدة وإعادة تهيئة حديقتين قائمتين، لتأتي الأعمال بمساحة إجمالية تتجاوز 56.600 متر مربع، وتمت زراعة أكثر من 14.700 شجرة في هذه المواقع.

وأضاف القحطاني إنه حرصًا من البلدية على نشر الوعي الصحي، أخذت البلدية على عاتقها إلحاق مضامير متخصصة للمشي، حيث جاءت مضامير المشي الملحقة بالحدائق الجديدة بأطوال إجمالية تجاوزت 2570 مترًا.