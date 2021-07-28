شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 36 مخالفا لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 12 مواطنًا و14 مقيمًا، من الجنسيات السودانية واليمنية والهندية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي 583 رأسًا من الإبل و874 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لقوات الأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم «911» بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و«999» و«996» في جميع مناطق المملكة.