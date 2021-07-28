شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط للقبول بـ «الترميز الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج «الترميز الطبي» للجنسين، وذلك حتى 03 أغسطس المقبل، وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويستهدف البرنامج تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة للترميز الطبي، وتحسين جودة الرعاية الصحية. ويمنح البرنامج العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80 % من قيمة المواصلات للمتدربين. وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم والمتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، لغة إنجليزية».

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني. يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها «برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى وفني رعاية مرضى الدورتين الأولى والثانية»، وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كل التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.