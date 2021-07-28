شكرا لقرائتكم خبر عن «أم القرى» تناقش إجراءات العودة الحضورية الآمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى أمس الأول، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، اجتماعها الثالث للعام 1442هـ برئاسة رئيس الجامعة د. معدي آل مذهب، لمناقشة خطط استقبال العام الجامعي 1443هـ، وتجهيز مقار الجامعة بما يحقق سلامة المنسوبين والزوار.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الحرص على تطوير مهارات الموظفين وتمكينهم من مواكبة مستجدات العمل بمهنية واحترافية عالية. وتطرق وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي، لإجراءات العودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي المقبل، واستعدادات جهات الجامعة لتهيئة البيئة التعليمية الملائمة، والتأكد من جاهزية المرافق والقاعات الدراسية وفق البروتوكولات الصحية، إضافة إلى إتاحة التسجيل المبكر ودوره في ضمان بداية سلسة للعودة، تسهم في الحد من التكدس والتجمعات داخل مقار الجامعة، علاوة على متابعة إحصاءات تحصين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة؛ إنفاذًا للتوجيهات الصادرة عن الجهات العليا بمنع دخول غير المحصنين للمنشآت التعليمية اعتبارًا من تاريخ 22/12/1442هـ.

وتحدث وكيل الجامعة د. فريد الغامدي عن الخطط والسياسات المتبعة في الجامعة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتمكين جميع الجهات من وضع الحلول الفعالة لترشيد الاستهلاك، وتنفيذ مبادرات مؤسسية تسهم في رفع معدلات الاستفادة من موارد الجامعة واستثمارها بما يضمن جودة التخطيط وفق مؤشرات ومقاييس متوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج الاستدامة المالية.