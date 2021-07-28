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شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع أطلق باتجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع أطلق باتجاه جازان
تم إحباط كافة المحاولات العدائية للميليشيا
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي رابع أطلق باتجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للميليشيا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
وأضاف: نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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