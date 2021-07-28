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شكرا لقرائتكم 220 جهاز تعقيم بمستشعر حركة في ساحات وأروقة المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
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220 جهاز تعقيم بمستشعر حركة في ساحات وأروقة المسجد النبوي
ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي كورونا
متابعات الخليج 365 - واس
وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عدد من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
أماكن توزيع أجهزة التعقيم:
وشملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.
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