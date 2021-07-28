، المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا ،

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قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.
المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-27
قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
11:04 PM
في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا
قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا، يمتد إلى 10 سبتمبر المقبل؛ وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19).
وتتضمن إجراءات هذا التمديد استمرار حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية في الساعة الحادية عشرة ليلاً، ومنع إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة أو الخاصة.
، المغرب تمدِّد سريان حالة الطوارئ الصحية شهرًا إضافيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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