، زلزالان يضربان شرق مصر صباح وعصر اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - كلاهما بقوة 3.5 درجة

ضرب زلزالان شمال منطقة البحر الأحمر شرق مصر، اليوم (الثلاثاء)، دون وقوع أضرار بشرية.

وأوضح المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالاً، وخط الطول 34.26 شرقًا، والعمق 19.1 كيلومتر ، على بعد 26 كيلومترًا جنوب مدينة شرم الشيخ.

وبيّن المعهد أن زلزالاً آخر وقع صباح اليوم، وسجل في تمام الساعة 10.24 صباحًا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.