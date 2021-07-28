شكرا لمتابعة خبر عن الدفاعات الجوية تحبط جميع المحاولات العبثية الحوثية لاستهداف المدنيين بجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء، تمكن الدفاعات الجوية من إحباط جميع محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية.

واعترضت قوات التحالف صاروخًا بالستيًا رابع أطلق باتجاه جازان، فيما تصدت في وقت سابق لثلاث صواريخ وطائرتين مسيرتين باتجاه جازان أيضا.

وأكد التحالف على اتخاذه إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة، في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع.