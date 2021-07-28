5 خطوات للاستفادة من خدمات تعديل البيانات بالسجل المدني عبر منصة «أبشر»

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للمستفيدين تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة «أبشر» أفراد.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه يمكن تعديل خدمات البيانات في السجل المدني وهي: «تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم».

وأوضحت طريقة الاستفادة من الخدمات لتعديل البيانات والتي جاءت كالآتي:

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد.

اختيار خدمات من أيقونة خدماتي.

اختيار الأحوال المدنية.

اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

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