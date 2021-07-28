الصحة: لقاح كورونا متوفر لفئة 12 إلى 18 عامًا بجميع المناطق

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة إن لقاح كورونا متوفر في مراكز اللقاحات للفئة العمرية من (١٢-١٨) عامًا للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة.

وأهابت الوزارة بالجميع بسرعة الحصول على اللقاح للحماية من تداعيات المرض ويمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

كما أكدت وزارة الصحة أن لقاحات كورونا فعّالة مع المتحورات، مشيرةً إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا؛ حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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