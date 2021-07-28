الموارد البشرية: نسبة التوطين في القطاعات المالية وصلت إلى 88%

الرياض - محمد عبدالله - قال الوكيل المساعد للشؤون العمالية في الموارد البشرية فيصل الضفيان، إن نسبة التوطين في القطاعات المالية تصل إلى 88 %.

وأضاف «الضفيان» لـ «الإخبارية»، أن نسبة التوطين وصلت في القطاع المصرفي إلى أكثر من 94%، مما يبرز قدرة شبابنا وبناتنا على القيام بالأعمال المنوطة بهم بكل جدارة واقتدار.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.