تعليم جدة: إقبال كبير من الطلاب والطالبات لأخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت إدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، أنَّ هناك إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات من منسوبي تعليم جدة، لأخذ لقاح كورونا، استعدادًا لعودة آمنة مع بداية العام الدراسي المقبل.

واطمأنَّ مدير عام تعليم جدة ميدانيًا على سير عملية تقديم لقاح كورونا للكادر التعليمي والإداري والإشرافي والطلاب والطالبات من منسوبي التعليم بمركز لقاحات كورونا بجامعة الملك عبدالعزيز، مشيدًا بالخدمات المقدمة والتنظيم الرائع في المركز».

وكان مدير عام تعليم جدة سعد المسعودي، قد أكد أن 90% من المعلمين والإداريين في جدة تلقوا لقاح كورونا.

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