«تقييم»: 9 التزامات للمقيِّمين الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة

الرياض - محمد عبدالله - عدَّدت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، 9 التزامات يتقيد بها المقيمون الحاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.

وأوضحت هيئة «تقييم»، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستطيع الحاصل علي زمالة الهيئة استخراج ترخيص مزاولة المهنة، كذلك فتح منشأة خاصة به إذا انطبقت عليه الشروط العامة، مع مراعاة الالتزام بالشروط والمتطلبات التالية والتي تتمثل في :

- الالتزام بمزاولة المهنة وفقًا لأحكام النظام واللائحة وقواعد السلوك والدليل

- إنشاء حساب للمنشأة في خدمات قيمة الإلكترونية

- إيداع النسخة النهائية لتقرير التقييم في نظام قيمة ووضع رقم الإيداع في النظام على التقرير، قبل تسليمه للعميل

- أن يبيّن عند توقيعه نوع الفرع الذي رخّص له بمزاولة المهنة، وفئة العضوية

- التأكد من توقيع جميع المشاركين في تنفيذ التقييم على التقرير

- الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه أثناء مباشرته لأعمال التقييم.

- أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم في منشأته من الحاصلين على عضوية الهيئة ويعملون تحت إشرافه ومسؤوليته.

- وضع لوحة على مقر المنشأة وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة.

- تجديد عضويته في الهيئة وترخيص مزاولة المهنة قبل انتهائهما.

وبينّت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، الاشتراطات العامة للحصول على عضوية الهيئة في ضرورة توفر الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

- أن يكون حَسَن السيرة والسلوك.

- أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة ما تطلبه الأمانة العامة للهيئة من وثائق ومستندات ونماذج.

- اجتياز المقابلات التي تحددها الأمانة العامة؛ للتحقق من توفر شروط العضوية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

- دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية.

وأشارت إلى أنه يوجد عدد من العضويات المختلفة في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، وتتمثل في عضو طالب وعضو منتسب وعضو زميل.

وتابعت، أنه يوجد كذلك عضوية مؤقتة، وهي التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارساً لأعمال تقييم العقارات عند نفاذ النظام.

وأردفت الهيئة، أنه يوجد أيضًا عضوية أساسية، وهي التي سبق منحها لمن تقدم لها ممن كان ممارساً لأعمال تقييم العقارات لمدة لا تقل عن (25) خمسة وعشرين عاماً عند نفاذ النظام.

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