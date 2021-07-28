الأرصاد عن طقس الأربعاء: سيول في 3 مناطق والربع الخالي

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدّي إلى تدفُّق السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي.

ووفق التقرير، تتهيّأ الفرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، فيما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالته متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

أما الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء: