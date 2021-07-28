نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني

استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.

مكة تتصدر

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق في البلاغات الكاذبة بـ121 بلاغا، تلتها منطقة الرياض بـ112 بلاغا، ثم منطقة الباحة 19، والقصيم بـ11، وجاءت الجوف والشرقية وعسير بـ7 بلاغات في كل منها. بينما سجلت المدينة المنورة بلاغا واحدا، وحائل والحدود الشمالية بلاغين لكل منهما، وتبوك 3 بلاغات، وجازان 6 بلاغات. بينما خرجت منطقة نجران من قوائم إزعاج الدفاع المدني بتسجيلها صفر بلاغات كاذبة.

مسؤولية قانونية

وأوضح المستشار القانوني ريان الغامدي أن البلاغ الكاذب يعد حدثا جنائيا تترتب عليه عقوبة قانونية، لإزعاج جهة حكومية، التي من حقها أن تتأخذ الإجراء اللازم حسب الضرر الذي حدث، وهو إشغال الجهة المختصة ببلاغات كاذبة، حيث يتم رفع قضية على المتسبب في الإزعاج، وتتمثل الإجراءات في رفع محضر، لإثبات عدم صحة البلاغ، وتوضيح بيانات الشخص المبلغ، ومن ثم استدعاء المبلغ، لأخذ أقواله، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، للتحقيق مع المبلغ، ومن ثم تحال القضية إلى المحكمة المختصة.

زيادة البلاغات خلال عامين

31

مكة المكرمة

10

الرياض

7

الباحة

7

الجوف

5

الشرقية

2

الحدود الشمالية

1

المدينة المنورة

1

عسير