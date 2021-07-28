حائل : القبض على مواطن يسرق السيارات والمحلات التجارية

نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 18 ذو الحجة 1442 هـ 18 ذو الحجة 1442 هـ

أسعار الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،... الرياض : سعود الخزيم الرياض : سعود الخزيم 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،... جازان : قاسم يحيى الهروبي وجدة : يمن لقمان وعبده علواني جازان : قاسم يحيى الهروبي وجدة : يمن لقمان وعبده علواني 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

عودة آمنة في أم القرى عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل... مكة المكرمة : دوت الخليج مكة المكرمة : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

العثور على مفقودي الرديفة تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «دوت الخليج» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية... مكة المكرمة : أحمد الجهني مكة المكرمة : أحمد الجهني 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

12 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية وزع 53 متطوعا ما يقارب 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية، تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس، في المسجد الحرام.قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 17 ذو الحجة 1442 هـ 17 ذو الحجة 1442 هـ

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