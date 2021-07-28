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حائل : القبض على مواطن يسرق السيارات والمحلات التجارية

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نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني

استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة...

8c1d98db94.jpgجدة : نجلاء الحربي
bb7fa2ebb4.jpg18 ذو الحجة 1442 هـ

أسعار الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية

تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،...

icon-byline.pngالرياض : سعود الخزيم
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ
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حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان

أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،...

icon-byline.pngجازان : قاسم يحيى الهروبي وجدة : يمن لقمان وعبده علواني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

عودة آمنة في أم القرى

عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل...

icon-byline.pngمكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

العثور على مفقودي الرديفة

تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «دوت الخليج» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ
ضوئية لما نشرته «دوت الخليج»

نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام

أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية...

icon-byline.pngمكة المكرمة : أحمد الجهني
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

12 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية

وزع 53 متطوعا ما يقارب 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية، تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس، في المسجد الحرام.قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1442 هـ

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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