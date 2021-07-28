حائل : القبض على مواطن يسرق السيارات والمحلات التجارية

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نجران خارج قوائم إزعاج الدفاع المدني
استقبلت غرفة عمليات الدفاع المدني في مناطق المملكة، في آخر تقرير إحصائي، 298 بلاغا كاذبا، وذلك حسب إحصائيات المديرية.مكة...
أسعار الصهاريج تستنزف أهالي المزاحمية
تفاقمت أزمة المياه في محافظة المزاحمية، غرب العاصمة الرياض مع دخول الصيف، ووصلت الأسعار إلى 120 ريالا قيمة الصهريج الواحد للمياه،...
حرارة الشرقية تتعدى 50 درجة وانهيارات صخرية بجازان
أصدر الدفاع المدني أمس تنبيها عن المركز الوطني للأرصاد عن وجود أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة (الخرمة، المويه، تربة، رنية)،...
عودة آمنة في أم القرى
عقدت اللجنة الاستشارية العليا الدائمة لعمداء جامعة أم القرى اجتماعها الثالث للعام 1442، أمس، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور معدي آل...
العثور على مفقودي الرديفة
تم العثور على مفقودي الرديفة التابعة لمحافظة جبة وهما على قيد الحياة، والتي نشرت «دوت الخليج» عن فقدهما، أمس، وهما من الجنسبة...
نقل 71 معهدا جامعيا للتعليم العام
أعلنت وزارة التعليم أمس بداية دمج مدارس ومعاهد الجامعات بالتعليم العام، وذلك بتسكين الإشراف الإداري والعلمي للمعاهد العلمية...
12 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية
وزع 53 متطوعا ما يقارب 5800 وجبة إفطار صائم، و1000 هدية، تضمنت سجادات صلاة للمعتمرين، أمس، في المسجد الحرام.قد فتحت وكالة الرئاسة لشؤون...
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