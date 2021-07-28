التحالف يُدمر مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان

محمد الفلاح - التحالف يدمر مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين باتجاه جازان

الأربعاء 28 يوليه 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جازان.



وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين، وصاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان.

وأضاف البيان، أن مليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.