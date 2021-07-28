شكرا لقرائتكم خبر عن 575 ألف مراجع لعيادات الصحة النفسية بالمملكة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 575.962 شخصا، منهم 25.241 منوماً، من أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة حسب المجموعات المرضية للتصنيف الدولي للأمراض «ICD-10» خلال عام 2020م.

متردد وجديد

وأظهر تقرير إحصائي - حصلت عليه ”الخليج 365” - أنه بلغ عدد المراجعين «550.721» مراجعا خلال عام واحد، منهم «492.261» مريضا مترددا، و«58.460» مريضا جديداً، في حين كان عدد المنومين «25.241» منوما، منهم «17.683» مريضا مترددا، و«7553» مريضاً جديداً. فصام واضطرابات

وأبان التقرير أنه بلغ عدد الحالات المسجلة بالاضطرابات العضوية «16.219» مريضا، وتم تسجيل حالات الفصام والاضطرابات فصامية النمط بـ «161.750» مريضا، ثم الارتباطات العصابية والمرتبطة بالكرب بـ «92.876» مريضا، وكذلك الحالات الناتجة عن استخدام مواد مؤثرة نفسيا بـ «51.881» مريضا، وحالات الاضطرابات في شخصية وسلوكيات البالغ بـ «11.671» مريضا، ثم التخلف العقلي بـ «25.687» مريضا، ثم الاضطرابات العقلية غير محددة بـ «11.067» مريضا، ثم المتلازمات السلوكية المرتبطة باضطرابات في وظائف الأعضاء بـ «9702» مريض، ثم الاضطرابات السلوكية والعاطفية بدايتها فى الطفولة والمراهقة بـ «6164» مريضا، واضطرابات النماء النفسي بـ «7395» مريضاً.