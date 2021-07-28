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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلق باتجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلق باتجاه جازان

التحالف يتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلق باتجاه جازان.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للميليشيا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأضاف: نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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