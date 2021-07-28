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وأضاف: نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. شارك الخبر

وأكد التحالف أنه تم إحباط كافة المحاولات العدائية للميليشيا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلق باتجاه جازان.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث أطلق باتجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.