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اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان

إحباط محاولات الميليشيا الحوثية بتعمد استهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية بتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

واعترض التحالف- قبل قليل- طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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