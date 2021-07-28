شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
واعترض التحالف- قبل قليل- طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي.
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان
إحباط محاولات الميليشيا الحوثية بتعمد استهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية بتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.
واعترض التحالف- قبل قليل- طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي.
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