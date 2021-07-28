المزيد من الأخبار

واعترض التحالف- قبل قليل- طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي. شارك الخبر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان.

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثانٍ باتجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية