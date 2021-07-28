شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28
وكان التحالف قد أكد في وقت سابق أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي في جازان
الميليشيا الحوثية تعمدت استهداف الأعيان المدنية
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.
إجراءات لحماية المدنيين:
وكان التحالف قد أكد في وقت سابق أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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