اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-28

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخ باليستي.

استهداف المدنيين:

وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جازان.

إجراءات لحماية المدنيين:

وكان التحالف قد أكد في وقت سابق أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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