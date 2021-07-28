محمد بن مسعود - الدمام - 28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:51 AM أكدت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين وصاروخ باليستي باتجاه جازان "التحالف": اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين وصاروخ باليستي باتجاه جازان أعلنت قيادة قوات التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرتين مسيَّرتين وصاروخ باليستي، وأضافت بأن ميليشيا الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بجازان.

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