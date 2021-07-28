، تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية ،

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كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.
وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.
وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.
تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبيةخالد خليل الخليج 365 2021-07-27
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.
وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.
وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
07:12 PM
ضرورة الاحتفاظ بمستندات الحجوزات والتأمين
كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في هولندا عبر موقعها على منصة "تويتر" للمواطنين الراغبين في السفر لمنطقة أوروبا عن تحديث شروط الدخول لدول منطقة "شنغن" ومنها هولندا.
وذكرت السفارة أنه في حال كان المسافر يرغب في زيارة أكثر من دولة في منطقة شنغن، فعليه الحصول على تأشيرة الشنغن من الدولة المرتبطة بالغرض الرئيسي من السفر.
وأضافت أنه في حال كان الغرض الرئيسي من السفر هو نفسه لأكثر من دولة، مثل قضاء إجازة، فيجب إرسال طلب التأشيرة إلى سفارة أو قنصلية الدولة التي يخطط المسافر البقاء فيها لأطول فترة، وإذا كان المسافر يخطط لقضاء قدر متساوٍ من الوقت في كل دولة من دول شنغن تكون التأشيرة مستخرجة من الدولة الأولى في محطات الزيارة مع الحرص على الاحتفاظ بنسخة من أوراق الحجوزات والتأمين الطبي.
، تحديث جديد للسعوديين.. هذه متطلبات السفر لأكثر من دولة أوروبية ،
المصدر : الخليج 365
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