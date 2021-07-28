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وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عددٍ من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
وتفصيلاً، شملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:33 AM
ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي "كورونا "توزيع 220 جهاز تعقيم يعمل بنظام مستشعر للحركة بالمسجد النبوي
وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، 220 جهاز تعقيم يدوي يعمل بنظام مستشعر للحركة، في عددٍ من ساحات وأروقة المسجد النبوي ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
وتفصيلاً، شملت الأماكن التي جرى فيها توزيع أجهزة التعقيم: الحرم القديم، ومداخل التوسعات، وأقسام النساء، ونوافير الشرب، وأماكن الوضوء الجانبية في الساحات.
، توزيع 220 جهاز تعقيم يعمل بنظام مستشعر للحركة بالمسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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