اخبار السعوديه

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

محمد بن مسعود - الدمام - أقام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، مساء أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء لأعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خارج مقر معسكره التحضيري الذي تحتضنه حالياً بلغاريا استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.


ميدانياً، أجرى مدرب الأصفر "مانو "، العديد من التدريبات التكتيكية والتي بدأها بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة زمنية، إضافة إلى الضغط العالي والتحرك دون كرة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على منتصف الملعب.

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:32 AM

النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أقام رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، مساء أمس الثلاثاء، مأدبة عشاء لأعضاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم، خارج مقر معسكره التحضيري الذي تحتضنه حالياً بلغاريا استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.


ميدانياً، أجرى مدرب الأصفر "مانو "، العديد من التدريبات التكتيكية والتي بدأها بالاستحواذ على الكرة لأطول فترة زمنية، إضافة إلى الضغط العالي والتحرك دون كرة، قبل أن يختتم التدريب بمناورة كروية على منتصف الملعب.

الكلمات المفتاحية

، النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر النصر: الرئيس يقيم مأدبة عشاء للبعثة.. والتدريبات تتواصل في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا