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استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة (370.000) ألف ريال.
وتضمن الفيديو القبض على مقيمين من الجنسية الميانمارية في مكة المكرمة قاما بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.
وتضمن الفيديو كذلك القبض على (4) مواطنين بالرياض قاموا بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على مركباتهم، حيث ضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة.
ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن بالقصيم قام بالسطو على منزل وسرقة ما بداخله من مقتنيات ومجوهرات، قُدرت قيمتها بمبلغ (80.000) ألف ريال.
وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل وسرقتها، حيث ضبطت بحوزته على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة.
28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:13 AM
من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن""الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها
استعرض الأمن العام، عبر مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود في الرياض، ارتكبوا جريمتين تمثلتا في الترصد لعملاء البنوك والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث بلغت قيمة الأموال المسلوبة (370.000) ألف ريال.
وتضمن الفيديو القبض على مقيمين من الجنسية الميانمارية في مكة المكرمة قاما بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة سكن مقيم.
وتضمن الفيديو كذلك القبض على (4) مواطنين بالرياض قاموا بوضع تجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية على مركباتهم، حيث ضُبطت بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة.
ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن بالقصيم قام بالسطو على منزل وسرقة ما بداخله من مقتنيات ومجوهرات، قُدرت قيمتها بمبلغ (80.000) ألف ريال.
وأشار الفيديو إلى القبض على مقيم من الجنسية المصرية في مكة المكرمة ارتكب عدداً من الجرائم تمثلت بالسطو على المنازل وسرقتها، حيث ضبطت بحوزته على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة.
، "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم والقبض على مرتكبيها ،
المصدر : الخليج 365
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