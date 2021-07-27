شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي ونعده أمراً سيادياً

• نثق في القيادة التونسية لتجاوز هذه الظروف

• ندعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس

أكدت وزارة الخارجية، متابعة حكومة المملكة مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة.

وقالت في بيان: "إذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.