ضبط قائد مركبة في القصيم قاد تاركًا مقود المركبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلن مرور منطقة القصيم عن ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تارك مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

إحالة إلى الهيئة المرورية:

وأكد الحساب الرسمي لـ المرور على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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