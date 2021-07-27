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شكرا لقرائتكم ضبط قائد مركبة في القصيم قاد تاركًا مقود المركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27
ضبط قائد مركبة في القصيم قاد تاركًا مقود المركبة
سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية
متابعات الخليج 365 - القصيم
أعلن مرور منطقة القصيم عن ضبط قائد المركبة الذي نشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تارك مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
إحالة إلى الهيئة المرورية:
وأكد الحساب الرسمي لـ المرور على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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