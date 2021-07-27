الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-27

5 خدمات لتعديل بيانات الأحوال المدنية عبر أبشر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الأحوال المدنية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر أفراد.

ولفتت الأحوال إلى أن الخدمات منها تعديل المؤهل الدراسي وتعديل الاسم باللغة الإنجليزية وكذلك تصحيح الحالة الاجتماعية، وربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم.

طريقة الاستفادة من الخدمات:

أما طريقة الاستفادة فتكون بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد واختيار خدماتي ثم اختيار الأحوال المدنية وبعدها اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية، وأخيرًا الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.



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