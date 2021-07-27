محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ثقتها في القيادة التونسية ودعت المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب تونس صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".



27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:52 PM أكدت ثقتها في القيادة التونسية ودعت المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب تونس "الخارجية": السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس الشقيقة "الخارجية": السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس الشقيقة صدر عن وزارة الخارجية بيان فيما يلي نصه: "تابعت حكومة المملكة العربية السعودية مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".

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المصدر : الخليج 365

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