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شرطة حائل تطيح بلص سرق مقتنيات شخصية من 9 مركبات بالأسلوب ذاته

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محمد بن مسعود - الدمام - سرق مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن.

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:51 PM

سرق مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن

شرطة حائل تطيح بلص سرق مقتنيات شخصية من 9 مركبات بالأسلوب ذاته
وكالة الأنباء السعودية (واس)

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن.

وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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