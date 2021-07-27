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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن.
وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:51 PM
سرق مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْنشرطة حائل تطيح بلص سرق مقتنيات شخصية من 9 مركبات بالأسلوب ذاته
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلَّيْن تجاريَّيْن.
وأضاف بأنه جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة حائل تطيح بلص سرق مقتنيات شخصية من 9 مركبات بالأسلوب ذاته ،
المصدر : الخليج 365
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