، بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧"طوكيو2020" ،

محمد بن مسعود - الدمام - متابعة يومية ودعم وتحفيز متواصل

حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧‫"طوكيو2020⁩" كما حضر الفيصل، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني⁩ لاعبة الجودو السعودية التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد ⁧‫"طوكيو2020⁩ "‏ ‏وكتب حساب الأولمبية السعودية ‏على تويتر تغريدة تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_السعودية ، قال فيها "لنقف معهم دائمًا، صور منوّعة من حضور الرئيس ⁦‪ اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية ⁧‫"طوكيو2020⁩ " تهاني القحطاني ، مازن الياسين ، ياسمين الدباغ ، محمود آل حميد

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من جهة أخرى يبدأ غدًا عند الساعة 7:50 صباحًا ممثل المملكة محمود آل احميد في تدشين مشواره الأولمبي في ⁧‫"طوكيو2020⁩ " ضمن منافسات رفع أثقال 73 كجم. ￼￼￼￼￼￼