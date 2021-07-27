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حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020" كما حضر الفيصل، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد "طوكيو2020 " وكتب حساب الأولمبية السعودية على تويتر تغريدة تحت وسم #كلنا_السعودية ، قال فيها "لنقف معهم دائمًا، صور منوّعة من حضور الرئيس اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020 " تهاني القحطاني ، مازن الياسين ، ياسمين الدباغ ، محمود آل حميد
."
من جهة أخرى يبدأ غدًا عند الساعة 7:50 صباحًا ممثل المملكة محمود آل احميد في تدشين مشواره الأولمبي في "طوكيو2020 " ضمن منافسات رفع أثقال 73 كجم. ￼￼￼￼￼￼
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 11:19 PM
متابعة يومية ودعم وتحفيز متواصلبالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020"
حضر وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020" كما حضر الفيصل، الحصة التدريبية للاعبة تهاني القحطاني لاعبة الجودو السعودية التي ستدشن مشوارها الأولمبي الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ32 في أولمبياد "طوكيو2020 " وكتب حساب الأولمبية السعودية على تويتر تغريدة تحت وسم #كلنا_السعودية ، قال فيها "لنقف معهم دائمًا، صور منوّعة من حضور الرئيس اليوم تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020 " تهاني القحطاني ، مازن الياسين ، ياسمين الدباغ ، محمود آل حميد
."
من جهة أخرى يبدأ غدًا عند الساعة 7:50 صباحًا ممثل المملكة محمود آل احميد في تدشين مشواره الأولمبي في "طوكيو2020 " ضمن منافسات رفع أثقال 73 كجم. ￼￼￼￼￼￼
، بالصور .. وزير الرياضة يحضر تدريبات ممثلي المملكة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020" ،
المصدر : الخليج 365
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