شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 793 مخالفة للاجراءات الاحترازية في منشآت تجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نفذت وزارة التجارة أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.

وأسفرت الجولات عن ضبط 793 مخالفة أبرزها السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل

كما شملت المخالفات عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وعدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، وقيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات.

وأضافت أن المخالفات تم رصدها في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والرياض، والمنطقة الشرقية، والقصيم، ونجران، وجازان، والجوف، والباحة، وعسير.