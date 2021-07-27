شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح خطوات تعديل البيانات في السجل المدني عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية خدمات تعديل البيانات في السجل المدني؛ وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية عبر منصة أبشر.

وتتضمن خدمات تعديل البيانات في السجل المدني "تعديل المؤهل الدراسي، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تصحيح الحالة الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم".

ويمكن الاستفادة من الخدمات من خلال اتباع عدد من الخطوات وهى:

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر" أفراد.

2- اختيار خدمات من أيقونة "خدماتي".

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

5- الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال اجراءتها.