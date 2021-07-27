شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت مديرية الدفاع المدني من أتربة مثارة على منطقة الرياض تستمر حتى الساعة الواحدة من صباح يوم غد.

وأوضحت أن تنبيه صدر من المركز الوطني للأرصاد أفاد بتأثر الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، والدوادمي، والرين، والزلفي، والرياض، والغاط، والقويعية، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريملاء ، ومرات، وحوطة بني تميم ، ورماح، وشقراء، وضرما، وعفيف بهذه الأجواء.

وأضافت أن التأثيرات المصاحبة لهذا الحالة تشمل نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.